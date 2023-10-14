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"حزب الله" يستهدف 5 مواقع إسرائلية بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة حققت إصابات دقيقة ومباشرة في 5 مواقع إسرائيلية بمزارع شبعا المحتلة".

وصرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في وقت سابق اليوم، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى خلال زيارته إلى لبنان، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله"، مشيرة إلى أنه جرى في هذا اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وخاصة التطورات في فلسطين بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، بحسب قولها.

وفي هذا الاجتماع، أدان الجانبان "الدعم الأحادي الذي تقدمه أمريكا وبعض الدول الغربية للعدوان الصهيوني على غزة، وقتل الشعب الفلسطيني البريء"، وأشادا "بالدعم الواسع النطاق للمقاومة الفلسطينية في جميع أنحاء العالم"، مشددين على "ضرورة الوحدة والتعاون بين الشعوب والدول الإسلامية وأحرار العالم، والعمل الفوري والمنسق لوقف جرائم الكيان الصهيوني"، بحسب الوكالة.

الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 12.10.2023

12 أكتوبر, 16:04 GMT

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي في السفارة الإيرانية في بيروت، إن "المقاومة هي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وأنها هي أيضا من ستقرر ما ستفعله في حال توسيع نطاق الحرب".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - الخليج 365 عربي, 1920, 14.10.2023

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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