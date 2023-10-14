كيف ينحاز الإعلام الغربي في تغطيته لإسرائيل متجاهلا "مجازرها" في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - طال مرض التحيز منصات إعلامية ذائعة الصيت مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والشبكة الأمريكية "سي إن إن"، وشبكة "إيه بي سي نيوز".
كما أن الشبكة ذاتها عندما تذيع أخبار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة، غالبا ما تتعمد غض الطرف عن تحديد الجهة منفذة الهجوم، وتصيغ الخبر بطريقة لا تُحدد مسؤولية منفذ الهجوم، وتستخدم صيغة المبني للمجهول، فتقول مثلا أن القطاع "تعرض لأضرار" أو "دُمر"، دون توضيح ملابسات القصف.
الكيل بمكيالين في اختيار المصطلحات المنحازة ظهر كذلك لدى "بي بي سي" في انحيازها للرواية الإسرائيلية، إذ جاء في التغريدة عند وصف الأحداث، أن الإسرائيليين "يتعرضون للقتل، بينما جرى وصف الفلسطينيين بأنهم ببساطة يموتون"، وكأن الوفيات الفلسطينية عرضية أو غير متعمدة، أو مجهولة السبب، بينما تحدد بوضوح سبب وفيات الإسرائيليين نتيجة "أعمال عنف".
وتحيزت الشبكة ذاتها في سياستها فيما يتعلق بالتعامل مع ضيوف البرامج، فعلى سبيل المثال عمدت قناة "بي بي سي" في تغطيتها، يوم الأربعاء الماضي، إلى استضافة متحدث من واشنطن أصر على تحميل "حماس" وعناصرها الذين وصفهم بالإرهابيين المسؤولية الكاملة في ارتكاب ما وصفه بجريمتي حرب، أولًا مهاجمة المدنيين في إسرائيل، ثم الاختباء بين المدنيين في غزة، ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها، بحسب قوله.
وحضرت أخت أحد الرهائن الإسرائيليين في غزة، ضيفة على أحد برامج "بي بي سي"، حيث بدأت تحكي قصة أخيها، فأبدت المذيعة تعاطفا معها، قائلة: "أنا آسفة حقا لأجلك"، لكن عندما تحدث ضيف من منظمة الصحة العالمية عن الوضع الحرج في غزة، إثر قطع الكهرباء والماء، لم تبد المذيعة نفسها أي تعاطف مع تلك المأساة الإنسانية.
قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، لم تكتف بالانحياز الفج إلى الجانب الإسرائيلي على حساب معاناة المدنيين الفلسطينيين، لكنها جلبت من ينتقدون سياسة المنصات الإعلامية المحايدة، ففي تاريخ 12 أكتوبر الجاري، استضافت مايكل ألين، مساعد الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، لينتقد سياسة وكالات الأنباء العالمية التي تلوم إسرائيل وليس "حماس" عما يحدث في قطاع غزة، حتى أنه دعا صراحة إلى الضغط على وسائل الإعلام لتغيير ذلك.
وأتاحت القناة ذاتها الفرصة لجوليانا جيران بيلون، الكاتبة الأمريكية، لانتقاد وسائل إعلام غربية بدعوى أنها تبنى خطابا أقل تعاطفًا مع إسرائيل خلال العمليات العسكرية الجارية، واصفة ذلك بأنه "حالة من الحرب بين الغرب مع نفسه".
بالتأكيد لا بأس في أن تركز "سي إن إن" على قصص الرهائن الإسرائيليين، حيث أتاحت الفرصة، يوم 10 أكتوبر الجاري، لأم إحدى الرهائن لدى "حماس" لتتحدث عن ابنتها، لكن هل أتاحت "سي إن إن" نفس المساحة للطرف الآخر من فلسطين، وهل سمحت "سي إن إن" للأمهات الفلسطينيات بالتحدث عن أطفالهن الذين قتلتهم إسرائيل؟
ويرى المراقبون أن مثل هذا الانحياز الصارخ يقف وراءه جماعات ولوبيات داعمة لإسرائيل سرا وعلنا، حيث تسعى لتعزيز الضغط على وسائل الإعلام الغربية لضمان تغطية أكثر دعما لإسرائيل.
يذكر أنه قبل ثمانية أيام، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".