شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. 2300 شهيد في غزة جراء عدوان الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وأعلنت السلطات الفلسطينية وجود أكثر من 3 آلاف جريح في غزة معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 2300 شهيد في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وفقا للإخبارية.

تطبيق القانون الدولي

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.