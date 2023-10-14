شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكد ضرورة إغاثة سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، بمقر الجامعة العربية، وركزت جلسة المباحثات حول تطورات التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الاغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، بما في ذلك من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الانسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.

ونقل المتحدث عن ابو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.

ومن جانبٍ آخر، ذكر المتحدث أن أبو الغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين.

وأضاف أن الوزير التركى وجه الدعوة إلى الأمين العام لزيارة تركيا فى أقرب فرصة.