جسر جوي عسكري لإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أجانب من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "جسرا جويا من عدد كبير من الطائرات العسكرية من جميع أنحاء العالم يقوم بإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أجانب من إسرائيل إلى بلادهم".

وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب إلغاء عدد من الرحلات الجوية، فإن جدول الإقلاع من مطار "بن غوريون الدولي" في تل أبيب، يمتلئ برحلات جوية عسكرية من جميع أنحاء العالم، من كندا غربا وحتى أستراليا شرقا، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، بدعوى مواصلة الحرب بين المسلحين الفلسطينيين في غزة والجيش الإسرائيلي، بحسب قولها.

ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.