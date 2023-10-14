الصين لأمريكا: الوسائل العسكرية لن تؤدي إلا إلى حلقة مفرغة في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال المكالمة التي تم إجراؤها بناء على طلب الجانب الأمريكي، قدم بلينكن إحاطة حول زيارته للشرق الأوسط، وتحدث عن موقف واشنطن بشأن الصراع، وفقا لبيان حول المحادثات نشرته وزارة الخارجية الصينية، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الأمريكي، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر في التصاعد ويواجه خطر "الخروج عن السيطرة".

وأكد مجددا أن الصين تعارض جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتدين جميع الممارسات التي تنتهك القانون الدولي، مضيفا أن حماية أمن الفرد لا يمكن أن تتحقق على حساب إيذاء المدنيين الأبرياء.

وقال وانغ: "لا يوجد مخرج من خلال الوسائل العسكرية، واستخدام العنف لمحاربة العنف لن يؤدي إلا إلى خلق حلقة مفرغة".

12 أكتوبر, 11:15 GMT

وقال بلينكن في مقابلة: "إننا ندرس طلبات إضافية محددة قدمها الإسرائيليون. أعتقد أنكم ربما تسمعون المزيد عن ذلك في وقت لاحق اليوم".

وأشار بلينكن إلى أنه وفقا لمذكرة موقعة خلال رئاسة باراك أوباما، تقدم أمريكا مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوع: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ولن نتوانى عن دعمها، تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الصباح، وأعربت عن دعمنا لإسرائيل في مواجهة هؤلاء الإرهابيين".

12 أكتوبر, 16:36 GMT

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.