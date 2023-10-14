الصين لأمريكا: الوسائل العسكرية لن تؤدي إلا إلى حلقة مفرغة في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

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من ناحيته، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الأمريكي، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر في التصاعد ويواجه خطر "الخروج عن السيطرة".
وأكد مجددا أن الصين تعارض جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتدين جميع الممارسات التي تنتهك القانون الدولي، مضيفا أن حماية أمن الفرد لا يمكن أن تتحقق على حساب إيذاء المدنيين الأبرياء.
وقال وانغ: "لا يوجد مخرج من خلال الوسائل العسكرية، واستخدام العنف لمحاربة العنف لن يؤدي إلا إلى خلق حلقة مفرغة".
12 أكتوبر, 11:15 GMT
وقال بلينكن في مقابلة: "إننا ندرس طلبات إضافية محددة قدمها الإسرائيليون. أعتقد أنكم ربما تسمعون المزيد عن ذلك في وقت لاحق اليوم".
وأشار بلينكن إلى أنه وفقا لمذكرة موقعة خلال رئاسة باراك أوباما، تقدم أمريكا مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوع: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ولن نتوانى عن دعمها، تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الصباح، وأعربت عن دعمنا لإسرائيل في مواجهة هؤلاء الإرهابيين".
12 أكتوبر, 16:36 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.