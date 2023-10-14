شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يونيسف تؤكد عدم وجود طريق لخروج المدنيين من غزة
الأمير نصرىالسبت، 14 أكتوبر 2023 07:08 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها إن منظمة اليونيسف أفادت بأنه لايوجد أى طريق للخروج من غزة بالنسبة للمدنيين، وتدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.
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