شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يونيسف تؤكد عدم وجود طريق لخروج المدنيين من غزة الأمير نصرى السبت، 14 أكتوبر 2023 07:08 م أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها إن منظمة اليونيسف أفادت بأنه لايوجد أى طريق للخروج من غزة بالنسبة للمدنيين، وتدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة. اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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