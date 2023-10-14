شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية وتركيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بمقر الجامعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة .

واتفق الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.

غزة تحت القصف

أكد أبو الغيط، أن انفجار الوضع على النحو الخطير يعد منطقيًا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينيين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية، فضلاً عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.

ومن جانبٍ آخر، رحب أبو الغيط بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية، الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين .