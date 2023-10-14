شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإسلامية للهلال الدولي: جرائم الاحتلال تستدعي التدخل السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل.

وأوضحت أن القصف يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والمنازل والحصار التام ومنع وصول المساعدات الإنسانية ومواد الغذاء والدواء وقطع الكهرباء والمياه، والذي أدى إلى تدمير هائل وسقوط عدد كبير من الضحايا من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

القانون الدولي الإنساني

وتابعت: تعد جميع هذه الجرائم عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب، تضاف إلى القائمة الطويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تدخل المجتمع الدولي بكافة مكوناته لوضع حد سريع لهذا العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين.

وأعربت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن تعازيها إلى أسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء، كما ثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لإنقاذ الأرواح ومساعدة الجرحى.

المنظمات الدولية

ودعت مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها، وضرورة تحديد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظا على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وتوجهت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بنداء إنساني إلى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات العاملة في المجالات الإنسانية، إلى تقديم العون والمساعدة الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات الصحية الفلسطينية، لمواجهة الآثار الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.