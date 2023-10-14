شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تناقشان مستجدات التصعيد العسكري في غزة وخطورة الوضع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم ،اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

واستعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.