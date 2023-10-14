شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الالتزام باتفاقية "خور عبد الله" بما يحفظ حقوق الكويت والعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد البرلمان العربي على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية العراق والقرارات الدولية ذات الصلة، بوصفها أمراً ضرورياً لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في جميع المجالات خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية والعالم أجمع.

جاء ذلك في بيان جرى التصويت عليه بالموافقة في الجلسة الختامية للبرلمان العربي اليوم بالجامعة العربية، بشأن تداعيات إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبدالله.

وأوضح البرلمان، أنه تابع قرار المحكمة الاتحادية العراقية في الرابع من سبتمبر 2023 والمتضمن إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في خور عبد الله.

قرار مجلس الأمن

وأشار البيان إلى أنه في إطار حرص البرلمان على تعزيز العلاقات بين البلدين ونموها في جميع المجالات دون أن تعكر صفوها أي شوائب، تم التأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، والتأكيد على ضرورة أن يعمل الطرفان على استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى العلامة 162، استناداً على ما نصت عليه قواعد القانون الدولي في هذا الشأن.

ونوه البيان بأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبد الله، تعد اتفاقية دولية استوفت الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ في كلا البلدين، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، مما يستوجب الالتزام بها واحترامها وتنفيذها.