شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي" يناقش مجالات التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي في مدينة مراكش بمملكة المغرب اليوم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.

وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة مجالات التعاون المقترحة المشتركة بين مجلس التعاون والبنك الدولي في عدة مجالات، والاطلاع على مقترحات جوانب التعاون وآلية العمل المشتركة المقدمة من البنك الدولي.