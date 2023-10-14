شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقيم صلاة الاستسقاء بمساجدها بسبب تأخر نزول المطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت، عبر جميع مساجد الجزائر، صلاة الاستسقاء تضرعا لله أن يغيث العباد والبلاد بعد تأخر نزول المطر واحتباسه لمدة طويلة. وفق الإذاعة الجزائرية.

وتعد صلاة الاستسقاء التي تمت تأديتها اليوم، سنة مؤكدة في الفقه الإسلامي، عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم، والذي ثبت عنه إقامة هذه الصلاة في حالة ما إذا حل الجفاف.

وقد أديت هذه الصلاة بأداء ركعتين متبوعة بخطب الأئمة الذين أكدوا على وجوب شكر الله عز وجل على كل نعمه وحسن عبادته, داعين إلى طاعته والاستغفار وإغاثة البلاد من شح تساقط الأمطار، كما شددوا أيضا على ضرورة التوجه إلى الله بالإكثار من الذكر بأن يرفع عن الأمة القحط والأوبئة والأمراض وأن يديم نعمة الأمن على الجزائر وكل المسلمين.

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية كانت قد دعت يوم الأربعاء الماضي في بيان لها إلى إقامة صلاة الاستسقاء، اليوم السبت، عبر كافة مساجد الدولة نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع البلاد، مما أضر بالبلاد والعباد، وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.