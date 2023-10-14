شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيسف": استشهاد 500 طفل فلسطيني وإصابة 600 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة حتى الآن بلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجراح، مشيرةً إلى أن الأعداد في ازدياد.

وأشارت المنظمة إلى صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والذي قد يصل إلى الكارثية في ظل الحرب المتواصلة منذ أيام.

العدوان على غزة

أفاد مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس، أن التأثير على العائلات والأطفال يتعدى الوفيات والإصابات إلى انعدام الأمن وانقطاع الإمدادات، في ظل قطع المياه والكهرباء.

وشدد على أهمية إيصال المعونات إلى داخل غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في وقف العنف، عاداً تهجير أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب غزة تصعيداً خطيراً للوضع الإنساني.