شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الموريتانى يدين المجازر الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دان البرلمان الموريتانى، المجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد المدنيين الأبرياء فى فلسطين المحتلة، خاصة فى قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين.

وأكد برلمان موريتانيا - خلال جلسة علنية مفتوحة برئاسة رئيس البرلمان محمد بمب مكت - مساندة الشعب الفلسطينى فى المحنة التى يمر بها.



وعبر النواب - خلال الجلسة - عن قلقهم الشديد إزاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية، والذى تكثف بشكل همجى بعد عملية طوفان الأقصى، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى فى صفوف الأطفال والنساء والشيوخ، كما دمر البيوت والمدارس والمساجد ومخازن الأدوية والبنية التحتية المدنية، ومنعت المياه والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية.



وحث البرلمان الموريتاني، المجتمع الدولى على الضغط على المحتل؛ لوقف حرب الإبادة التى يشنها على الفلسطينيين.

وثمن موقف الحكومة الموريتانية المعبر عنه فى بيان رسمي، وكذلك بيان الأحزاب السياسية الموريتانية، أغلبية ومعارضة.



وأعلن البرلمان الموريتاني، تمسكه بالمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته المشروعة فى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما دعا "أحرار العالم وجميع محبى السلام" من حكومات وبرلمانات وأحزاب سياسية ومنظمات للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ونقابات، إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى الأعزل ولقضيته العادلة وإلى عدم الخنوع لأى ابتزاز فى هذا المجال تحت أى مسمى أو ذريعة أو يافطة.