"القسام" تعلن انتشال جثة جندي إسرائيلي أسير قتل في قصف بغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان مقتضب: "تم اليوم انتشال جثمان الجندي تومير ألون نمرودي الذي قتل في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي الموافق 09-10-2023"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

ولم تكشف الكتائب عن موقع انتشال جثة الجندي الإسرائيلي، الذي سبق وأعلنت يوم الاثنين الماضي عن مقتله في قصف إسرائيلي مع آسريه.

ووقتها، قالت الحركة إن "القتيل هو تومير ألون نمرودي، ويحمل الرقم العسكري 9212125 ويعمل في ملف تجنيد العملاء داخل موقع إيرز العسكري".

وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وتمكنت "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم لقطاع غزة، فيما تقول وسائل إعلام عبرية إن العدد يزيد عن 120 أسيرا.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.