شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مصري: خروج حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة مرهون بدخول المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر أمني مصري رفيع، لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات المصرية رفضت فتح معبر رفح الدولى من الجانب المصري لعبور الأجانب الفلسطينين من حاملي الجنسيات الأجنبية المتواجدين في معبر رفح في الجانب الفلسطيني في غزة، إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانيه والطبية إلى غزة عن طريق معبر رفح البري.

وصرح مندوب السفاره الفلسطينية في معبر رفح، الحاج كمال الخطيب، بأن السلطات المصريه تربط السماح بدخول وعبور الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية العالقين حاليا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

المساعدات الإنسانية

يواصل الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وأعلنت السلطات الفلسطينية وجود أكثر من 3 آلاف جريح في غزة معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 2300 شهيد في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وفقا للإخبارية.