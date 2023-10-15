شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان الإسرائيلى يستهدف مطار حلب الدولى بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مناطق في سوريا، السبت، بعد إطلاق تحذير من غارة جوية في مستوطنات بهضبة الجولان المحتلة، على خلفية النزاع مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلى في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الإنذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن "صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة".