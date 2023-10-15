شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين لدى مصر: الرئيس السيسى حريص على حقوق بلادنا وإقامة دولة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

وأعرب اللوح - خلال اتصال هاتفي برنامج (على مسؤوليتي)، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، مساء السبت - عن شكره للرئيس السيسي؛ لجهوده وتحركه منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة إلى "إبادة جماعية".

وشدد على أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ المزيد من عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة، حيث إنها تقوم "بحرب إبادة جماعية"، مضيفا أن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه ويتحمل كل نتائج جرائم إسرائيل بحقه حتى تحقيق النصر، كما أن الشعب الفلسطيني تلقى تهديدات من إسرائيل للمغادرة من الشمال إلى جنوب غزة، و"نرفض التهجير واللجوء والخروج من الأراضي الفلسطينية، وباقون على هذه الأرض مهما كان الثمن".



وتابع: إن إسرائيل مستمرة في قصف قطاع غزة، وتقوم بنسف أحياء كاملة، وأن عددا كبيرا من أهالي غزة تم شطبها من السجل المدني"، مضيفا أن "ما يحدث في غزة، تحت مسمع العالم، لكنه لا يتحرك".

ولفت إلى أن "الاحتلال يعتدي على المدنيين العزل والأطفال والشيوخ والنساء ويقتلهم دون رحمة، قائلا: "نحن الذين نذبح على مسمع ومرأى من العالم".