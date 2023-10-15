عدوان إسرائيلي على مطار حلب يؤدي إلى خروجه عن الخدمة مجددا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقل مراسل "الخليج 365" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ الموجهة من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، استهدفت مطار حلب الدولي".
وأضاف المصدر لـ الخليج 365"، "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية، وأسقطها قبل وصولها إلى المطار".
في سياق متصل، أفاد مراسل الخليج 365 في "اللاذقية"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت دويها في المدينة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على المنطقة الساحلية.
وأكد مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة (35: 11 من مساء يوم السبت 10/14) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.
12 أكتوبر, 14:39 GMT