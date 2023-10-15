عدوان إسرائيلي على مطار حلب يؤدي إلى خروجه عن الخدمة مجددا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل مراسل "الخليج 365" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ الموجهة من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، استهدفت مطار حلب الدولي".

وأضاف المصدر لـ الخليج 365"، "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية، وأسقطها قبل وصولها إلى المطار".

ولفت المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدرج مطار حلب الدولي، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة به وخروجه من جديد عن الخدمة، وذلك بعد انتهاء عمليات إصلاحه مساء أمس من عدوان سابق".

في سياق متصل، أفاد مراسل الخليج 365 في "اللاذقية"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت دويها في المدينة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على المنطقة الساحلية.

وأكد مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة (35: 11 من مساء يوم السبت 10/14) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.

12 أكتوبر, 14:39 GMT

وأمس الأول الخميس، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية ما أدى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة، قبالة السواحل السورية وكذلك مطار دمشق الدولي".