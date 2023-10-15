شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا تعمل من أجل إنهاء فترة العنف والتوترات بسرعة من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت أن فرنسا تعمل من أجل إنهاء فترة العنف والتوترات في المنطقة في أسرع وقت وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم.

وقال ماكرون - في تغريدة كتبها باللغة العربية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "‏تعمل فرنسا من أجل إنهاء فترة العنف هذه والتوترات بسرعة، وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم"، مضيفا أنه يواصل محادثاته مع الجهات الفاعلة في المنطقة.

وتابع: يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنقاذ حياة السكان المدنيين، في غزة كما في أي مكان آخر، كما يجب احترام القانون الإنساني في غزة كما في أي مكان آخر.

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