شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، السبت، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية الصيني أكد خلال اتصال هاتفي مع بن فرحان - بحكم دور الصين كعضو دائم في مجلس الأمن - على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، موضحا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.



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