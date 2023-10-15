شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتي يجري مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله، مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقامة حاليا بمراكش.

والتقى وزير المالية الكويتي - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، وأكد - معه - على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما التقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.



واكد الجارالله تضامن دولة الكويت - حكومة وشعبا - مع الشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة، متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.



والتقى الوزير الكويتي - أيضا - وزراء يمنيين هم: وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.



من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وفود من 190 دولة.