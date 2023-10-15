صحفي أمريكي: إسرائيل تخطط لقصف غزة بقنابل "جدام" المدمرة قبل الهجوم البري

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت هيرش إلى أن إسرائيل تخطط لبدء الهجوم اليوم الأحد أو غدا الاثنين، وفقا لمصادر لم يكشف عنها.

وأضاف أن العمق المتوقع لاختراق قنابل (جدام) للأرض تصل من ثلاثين إلى خمسين مترا. مشيرا إلى أنه مع الانفجار والموجة الصوتية الناتجة ستقتل القنابل الجميع في نطاق نصف ميل.

وكشف هيرش، نقلا عن المصدر الذي لم سمه، أن التخطيط الحالي من المقرر أن يتم التصريح به، في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين، اعتمادا على فعالية إخلاء النازحين القسري من شمال إلى جنوب غزة.

ونوه بأن الغزو البري الإسرائيلي سيأتي بعد القصف بقنابل (جدام).