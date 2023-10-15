وزير الخارجية الإيراني يلتقي هنية في قطر لأول مرة منذ بدء "طوفان الأقصى"... فيديو

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وعقد الاجتماع، أمس السبت، بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، حيث التقى أيضا مع وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ويعد اللقاء بين أمير عبد اللهيان وإسماعيل هنية، هو الأول بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين من حركة "حماس" منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شنت من خلالها حركة المقاومة الفلسطينية عملية غير مسبوقة ضد النظام الصهيوني من قطاع غزة.
وتعد قطر هي رابع محطة من جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، التى بدأت يوم الخميس الماضي، وزار حتى الآن العراق وسوريا ولبنان، من أجل إجراء محادثات تركز على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وقال هنية في كلمة متلفزة: "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لك يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".
وأردف بقوله: "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة"، مضيفا أنهم في إسرائيل "يعتقدون أنه بهذه الحرب النفسية والتهويل أنهم سيدفعونهم إلى النزوح لكن هيهات".
9 أكتوبر, 13:47 GMT
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.