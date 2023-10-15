شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 2329 فلسطينيًا في غزة منذ بدء "طوفان الأقصى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفسلطينية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الصهيوني بالطيران على غزة إلى 2329 فلسطينيًا وإصابة 9714 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

الشهداء الأطفال

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قد أكدت أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة حتى الآن بلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجراح، مشيرةً إلى أن الأعداد في ازدياد.

وأشارت المنظمة إلى صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والذي قد يصل إلى الكارثية في ظل الحرب المتواصلة منذ أيام.

العدوان على غزة

أفاد مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس، أن التأثير على العائلات والأطفال يتعدى الوفيات والإصابات إلى انعدام الأمن وانقطاع الإمدادات، في ظل قطع المياه والكهرباء.

وشدد على أهمية إيصال المعونات إلى داخل غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في وقف العنف، عاداً تهجير أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب غزة تصعيداً خطيراً للوضع الإنساني.