شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين..47 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، بأن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في إجلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

وقال القدرة، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم ، إن 70 % من سكان منطقتي غزة وشمال غزة يُحرمون من الخدمات الصحية للاجئين بعد إخلاء الأونروا لمراكزها وتوقف خدماتها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن "آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل".

جرائم الاحتلال

أفادت الوكالة نقلا عن مستشفيات القطاع، بأن "أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع".

ووفق الوكالة، يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت ، اليوم، مقتل 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة في أخر تحديث لإحصائية ضحايا القصف الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.

وذكرت أن "الاستهداف الاسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن و اصابة 800 أخرين ومعظم الضحايا اطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية".