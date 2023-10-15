شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم الأونروا بـ 2 مليون دولار لمواصلة إغاثة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم، نايف السديري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولدى دولة فلسطين الشقيقة (غير مقيم)، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، شيكاً بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة 2 مليون دولار.

وأفادت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبر حسابها على منصة" إكس" أن دعم "الأونروا" جاء لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

خطر يهدد سكان غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، في بيان لها اليوم الأحد، من أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، مؤكدًا أنه من الضروري توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

ولفتت الوكالة الأممية إلى رفض الاحتلال السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع، مذكرة أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة.

تداعيات الحرب على غزة

وذكرت أنه على الرغم من أمر إجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة ومدينة غزة إلى جنوب القطاع، فإن الكثيرين لن يتمكنوا من مغادرة المنطقة، لا يوجد أمامهم خيار ويتعين حمايتهم في كل الأوقات.

وأكدت الأونروا أن الحروب لها قواعد، وأن المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومنشآت الأمم المتحدة لا يمكن أن تُستهدف، مشيرة إلى أن ملاجئها في غزة وشمال القطاع لم تعد آمنة، بما يعد أمرًا غير مسبوق.