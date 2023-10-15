شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى لوزير خارجية أمريكا: المملكة ترفض استهداف المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء فى غزة، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم. وفق واس.

وشدد ولي العهد، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

جاء ذلك خلال اجتماعه في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

حضر الاجتماع، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة السيد مايكل راتني، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديرك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائب الرئيس المسؤول عن السياسة في وزارة الخارجية توم سوليفان.