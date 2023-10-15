إعلام: الحرب على غزة لحظة فارقة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط وتوازن القوى حول العالم

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت القناة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز "موشيه دايان" الإسرائيلي، والذي أوضح أن "الحرب الدائرة في غزة، ليست مجرد مواجهة عادية أو صراع بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأشار ميلشتاين، إلى أن تلك الحرب الدائرة في الوقت الحالي لن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ستترك أثرها على توازى القوى حول العالم، بحسب قوله.
13 أكتوبر, 09:37 GMT
ويأتي هذا التصريح، في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.