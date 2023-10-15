الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لأهداف عسكرية لـ"حزب الله" والأخير يطلق صاروخا مضادا للدبابات

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بيانا عسكريا أكد فيه تعرض قواته على الحدود المشتركة مع لبنان، لصاروخ مضاد للدبابات من قبل قوات وعناصر "حزب الله" اللبناني، وأنه قام بالرد العسكري المكثف على أماكن ومواقع عسكرية تابعة للحزب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، مؤكدا في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان.
أمس, 20:54 GMT
وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".