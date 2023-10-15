عدن - ياسمين التهامي - في تاسعة البهاء.. “سرايا القدس” تقصف “تل أبيب” وأسدود وعسقلان والعمق الإسرائيلي

2023/10/15 الساعة 12:03 مساءً

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صفت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “تل أبيب” وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية بتوقيت تاسعة البهاء. وكانت أعلنت سرايا القدس في وقت سابق من اليوم، استهداف الحشود الإسرائيلية في كيبوتس نيريم، ودك المستوطنات والمدن المحتلة، برشقة صاورخية في أوقات متتالية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ من غزة على “بيت يام” وسط فلسطين المحتلة. وهرعت إسعافات الاحتلال إلى وسط فلسطين المحتلة بعد أنباء عن إصابات جرّاء سقوط صواريخ من غزة. وأعلن “الكابينت” الإسرائيلي مصادقة على الدخول البري لغزة، مع وجود خلافات بشأن عمق الدخول البري للقطاع. وبالتزامن، نشرت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو تحذيرياً لقوات الاحتلال، إذا شنّت عدواناً برياً على قطاع غزة. وأرفقت “القسام” الفيديو بالجملة التحذيرية: “هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة”. ويُظهر الفيديو سيناريو ما ينتظرُ قواتِ الاحتلال إذا تقدّمت براً إلى القطاع. ويستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في شنّ غاراته على قطاع غزة، في اليوم الثامن على العدوان على غزة، وكان آخرها على دير البلح وسط القطاع، وعلى حيّ الفاخورة غربي معسكر جباليا، وعلى شارع حميد في حيّ الشاطئ، وعلى مدينة رفح. وأكد مراسل الميادين أنّ الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر في وقت واحد، مشيراً إلى ارتقاء أكثر من 90 شهيداً، معظمهم من الأطفال، من جراء القصف الإسرائيلي على غزة في الساعات الأخيرة. يأتي هذا بالتزامن مع تصريح لوزير الصحة الفلسطيني، أكد فيه استشهاد 28 عاملاً في القطاع الصحي الفلسطيني في العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ الـ7 من هذا الشهر.