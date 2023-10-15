شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء العدل العرب يبحث غدا في بغداد سبل تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماع دورته الـ(39) غدا الاثنين، في بغداد، برئاسة وزير العدل بجمهورية العراق، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وباستضافة من وزارة العدل بجمهورية العراق، لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.



يسبق اجتماع مجلس وزراء العدل العرب انعقاد اجتماع الدورة الـ (72) للمكتب التنفيذي للمجلس اليوم في بغداد، برئاسة المملكة العربية السعودية.



وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - في بيان اليوم الأحد أن "أهمية هذه الدورة تأتي لأنها تنعقد في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها في المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، كما أنها مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية".



وسيناقش المجلس خلال دورته الـ(39) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.



إضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدماً في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.



وسيشارك في فعاليات الدورة الـ(39) وزراء العدل بالدول العربية، كما سيشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.