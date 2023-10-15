شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تُزاحم الطائفين".. شؤون الحرمين: صلاة ركعتى الطواف جائزة بأى موقع بالحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أن صلاة ركعتى الطواف جائزة فى أى موقع بالمسجد الحرام، حتى لا تتأثر حركة الطائفين.

ودعت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" ضيوف الرحمن إلى عدم التزاحم خلف المقام.

وقالت: "ضيف الرحمن: صلاة ركعتي الطواف جائزة بأي موقع بالمسجد الحرام، ولا يُشترط أن تكون خلف المقام حتى لا تُزاحم إخوانك الطائفين في هذا المكان".