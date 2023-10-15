شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى منتدى الأغذية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، بغداد متوجها إلى إيطاليا في زيارة رسمية.



وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأن "الرئيس العراقي غادر البلاد متوجها إلى إيطاليا في زيارة رسمية للمشاركة في منتدى الأغذية العالمي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة".



وأشار البيان إلى أن "رشيد، يرافقه خلال هذه الزيارة وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، وعضو مجلس النواب جبار فريح عباس، وعدد من المسؤولين".