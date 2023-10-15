الأردن يؤكد بقاء المستشفى الميداني العسكري في غزة ويحذر من "خط أحمر"

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت إلى أن المستشفى الميداني العسكري، الذي أقامته المملكة في القطاع، سيواصل تقديم خدماته للفلسطينيين للتأكيد على التزام الأردن تجاه الشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.

وقال الخصاونة: "الصمت تجاه ما يتعرض له أهلنا في غزة حرب وتدمير ممنهج ليس خيارا مقبولا".

وتابع: "الصمت على ذلك يشكل صمتا على عدوان يجرد أهل غزَة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية"، مضيفا: "هذا الصمت سيكون على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي".

وشدد رئيس وزراء الأردن على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع الحرب في غزة وفقا لمعايير محددة، مطالبا بإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين.

وقال بشر الخصاونة: "الضحايا المدنيون هم ضحايا أيا كان عرقهم أو دينهم أو هويتهم أو جنسيتهم".

وتابع: "الأردن يرفض أي إجراءات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا: "هذا خط أحمر سيدفع المنطقة برمتها إلى صراع أوسع".

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.