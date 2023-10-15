شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للفلسطينيين.

ودعت في بيان لها اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى وقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.

تحقيق السلام

وأكدت أن الشعب ضحية لاستمرار الاحتلال، وازدواجية المعايير الدولية، وللفشل الدولي بتحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وجددت إدانتها للعدوان المدمر على أهالي قطاع غزة، الذي شمل جميع مناحي الحياة بالقصف والتدمير، والقتل والتهجير، وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المستشفيات.

قطاع غزة

وأكدت أن هذا العدوان أدخل الفلسطينيين في قطاع غزة في كارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها، وتقطيع أوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والإغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الإسمنتية، بما يكرس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وشلّ حركة المواطنين العزّل بأوامر عسكرية بوقف حياتهم بالكامل وتجميدها،

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه سلطات الاحتلال للمستعمرين لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والعربدات الاستفزازية على الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء أبسط احتياجاتهم الإنسانية.