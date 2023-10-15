شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يكبد ميليشيات الشباب خسائر فادحة بمحافظة "جلجدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبد الجيش الصومالي اليوم الأحد، مليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في منطقة "بري أوجيد" على بعد 40 كلم عن مدينة "جوريعيل" بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد.



وأكد عمدة مدينة "جوريعيل" بولاية "جلمدج" الإقليمية فارح عبدي معلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي والقوات المحلية يتعقبان الإرهابيين، مشيرا إلى فرار الإرهابيين من موقع المعركة، تاركين وراءهم أعدادا من الجثث، وأدوات قتالية.