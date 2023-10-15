"تهديد قومي"... وزير دفاع إسرائيلي سابق يطالب بإقالة عاجلة لنتنياهو إثر عملية "طوفان الأقصى"

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، مطالبته بإقالة عاجلة لرئيس الوزراء نتنياهو، لكونه يشكل تهديدا قوميا على إسرائيل، على حد وصفه.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، نتيجة تحذيرات داخلية من إطلاق صواريخ أو رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي"، موضحة، على موقعها الإلكتروني، أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مدينة هرتسليا ورمات هشارون وتل أبيب نفسها".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.