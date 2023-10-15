"حزب الله" اللبناني يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية حدودية جديدة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القطاع الغربي اللبناني شهد تبادلا جديدا لإطلاق الصواريخ بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وذلك في ظل غارات مكثفة من الطيران الإسرائيلي على القطاع الغربي بأكمله".
جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".