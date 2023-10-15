شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. 2384 شهيدًا ونحو 10250 جريحًا جراء العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2384، فيما بلغ إجمالي المصابين نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042 جريحًا.

فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 55 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200 جريحًا.

تدخل دولي عاجل

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للفلسطينيين.

ودعت في بيان لها اليوم، إلى وقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.