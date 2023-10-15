شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الأردن: الأوضاع صعبة داخل غزة والمشكلة فى استمرار التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهند مبيضين المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن الأوضاع صعبة في غزة والمشكلة في استمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم وصول المساعدات للقطاع.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ونؤكد على ضرورة تقديم المساعدات لغزة".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الأردنية، :"نحتاج إلى تضافر الجهود العربية لحماية الأبرياء في قطاع غزة".

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.