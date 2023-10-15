شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والاتحاد الأوروبى يبحثان الأوضاع فى اليمن والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم /الأحد/، مع ممثلة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى أنيت ويبر، الأوضاع فى اليمن والقرن الأفريقى على ضوء التطورات الجارية فى المنطقة.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع قادة ميونخ المنعقد فى العاصمة الكينية نيروبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وفى السياق ذاته، بحث بن مبارك مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبى نيكولا بير، تطورات فى الأوضاع فى اليمن والمنطقة، إلى جانب قضايا التعاون الثنائى بين اليمن والاتحاد والأوروبى وسبل تطويرها، والوضع الإنسانى فى اليمن، وأهمية تعزيز دور البنك المركزى اليمني، بالإضتفة إلى المستجدات فى المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.