"نحن في حرب وجود"... جنرال إسرائيلي سابق: نحلم بألا تكون هناك حركة اسمها "حماس" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال غيرشون هاكوهين، القائد السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في حربه على قطاع غزة، دون نهاية تلوح في الأفق"، مدعيا أن "تلك الحرب بمثابة حرب وجود".

وأوضح الجنرال هاكوهين الباحث الرئيسي في مركز "بيغن - السادات للبحوث الاستراتيجية" التابع لجامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن بلاده تحلم بألا تكون هناك حركة فلسطينية اسمها "حماس" بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، بحسب قوله.

وأشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إلى أن بلاده تحلم بألا تكون هناك مدينة اسمها غزة، أيضا، بعد إنهاء الجيش الإسرائيلي حربه الدائرة على غزة، في العملية التي أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية".

وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وعلى الفور، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.