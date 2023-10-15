تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك، حسبما ذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على إرسال تونس، لطائرة عسكرية تحمل نحو 12 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن "الطائرة أقلعت، اليوم، وعلى متنها مستلزمات طبية وحليب أطفال"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إرسال شحنات أخرى لدعم الشعب الفلسطيني الأبي".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن "طائرة المساعدات انطلقت من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة التونسية واتجهت إلى مطار العريش المصري، حيث سيتم تنظيم دخول المساعدات إلى غزة".

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.