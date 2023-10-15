إعلام حكومي: مصر تكثف جهودها من أجل التهدئة في غزة وإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر، قولها إن "مصر تكثف جهودها أيضا من أجل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "مصر تتحسب أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس"، معربا عن تخوفه من أن يتحول ذلك لعقاب جماعي.

وأضاف أن "الأزمة الحالية قد يكون لها تداعيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط ونبذل جهودنا لوقف التصعيد"، مشيرا إلى مقتل 2500 فلسطيني خلال أعمال العنف الأخيرة داخل قطاع غزة، بحسب قوله.

وصدر عن الاجتماع 6 قرارات، هي "التأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

كما صدر عن الاجتماع قرار بـ"توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام".

أمس, 16:46 GMT

وقرر اجتماع مجلس الأمن القومي المصري كذلك، اليوم الأحد، "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

وحذرت مصر، الجمعة الماضية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم، خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبا، وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن الإقدام على تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

أمس, 13:08 GMT

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.