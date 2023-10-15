شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث الأوضاع في غزة والسودان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، عددٍ من القضايا والملفات المهمة، على رأسها تطورات الأحداث في قطاع غزة، والوضع في السودان.

وجرى خلال اللقاء تأكيد الرفض القاطع لقتل المدنيين، وضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

الأزمة السودانية

وجدد الجانبان تأكيد أبعاد التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام وشامل من خلال مسار جدة ومسار آلية دول الجوار.

ورحب الجانبان بعقد القمة العربية - الأفريقية الخامسة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم، لبحث عددٍ من الملفات التي تهم الكتلتين العربية والأفريقية لتحقيق مصالحهما المشتركة، وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة.