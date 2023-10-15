شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 2450 مع استمرار العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم الأحد، إلى أكثر من 2450 مع تواصل هجمات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد نحو 150 شخصا في هجمات الاحتلال خلال ساعات نهار اليوم الأحد.

العدوان الإسرائيلي

وذكرت أن أكثر من 9200 أخرين أصيبوا بجروح مختلفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم السابع من الشهر الجاري.

فيما أعلنت الوزارة استشهاد 56 فلسطينيا وأكثر من 1200 جريحاً خلال نفس الفترة برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وشرق القدس.