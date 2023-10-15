شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تكثيف جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف العدوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر اليوم الأحد أنها كثفت جهودها الدبلوماسية لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف القتال.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي الزائر أنتوني بلينكن إن القصف الإسرائيلي للقطاع غير متناسب.

وأكد السيسي عن ضربات الاحتلال الإسرائيلي، أنه رد فعل تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي لسكان غزة، وعددهم زهاء 2.3 مليون نسمة.

معبر رفح

وأضاف للوزير الأمريكي "نندد ونرفض تماما المساس بأي مدنيين.. التأخير في حل الأزمة سيترتب عليه المزيد من الضحايا".

وتتكدس مساعدات من دول عديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق يتيح توصيلها بأمان إلى غزة وإجلاء بعض الأجانب عبر معبر رفح إلى مصر.

وتسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى مصر، وهو المعبر الرئيسي لخارج غزة الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال، في تعطيل العمل بالمعبر.

القصف الإسرائيلي

وهناك قلق في مصر من احتمال تهجير سكان غزة بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.

وأوضح بيان الرئاسة المصرية، الذي صدر بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، رفض مصر واستهجانها لسياسة تهجير الفلسطينيين أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

واقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد قمة لبحث الأزمة، بحسب البيان.