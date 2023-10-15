شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 2506 شهداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2506 شهداء، فيما زاد عدد الجرحى إلى نحو 10400 مصاب، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200.

الضفة الغربية

فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات "17 عاما" متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة، بأن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

مقبرة جماعية

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد عن دفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في ظل تكدس عشرات من الشهداء ممن لم يتسن التعرف عليهم خلال الأيام الماضية من هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر معروف أن هؤلاء "ضجت بهم ثلاجة الشهداء في مستشفى الشفاء، بينما يتوافد العشرات الآخرين من الشهداء أطفال رضع، ونساء ورجال وشيوخ".

وأضاف "قمنا بإعداد مقبرة جماعية في مقبرة الطوارئ لكي يتم دفن هؤلاء الشهداء ممن لم يتم التعرف عليهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية من وزارتي الصحة والأوقاف والطب الشرعي".